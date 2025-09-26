Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

МИД Польши призвал своих граждан отказаться от поездок в Беларусь, а уже находящихся там – как можно скорее уехать. В заявлении отмечается, что такое решение принято из-за роста напряженности в регионе, войны и случаев безосновательных арестов польских граждан на территории Беларуси.

Об этом сообщает посольство Польши в Минске. В ведомстве предупредили, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных событий эвакуация может оказаться значительно усложненной или вообще невозможной.

"Министерство иностранных дел обращается к гражданам Польши, которые остаются в Республике Беларусь, с призывом немедленно покинуть страну, воспользовавшись имеющимися коммерческими или частными средствами передвижения", – говорится в сообщении.

Напомним, Китай строит ось с Польшей и Белоруссией.

