Польща закликала своїй громадян негайно покинути Білорусь

МЗС Польщі закликало своїх громадян відмовитися від поїздок до Білорусі, а тих, хто вже перебуває там, – якомога швидше виїхати. У заяві наголошується, що таке рішення ухвалене через зростання напруженості в регіоні, війну та випадки безпідставних арештів польських громадян на території Білорусі.

Про це повідомляє посольство Польщі в Мінську. У відомстві застерегли, що в разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів чи інших непередбачуваних подій евакуація може виявитися значно ускладненою або взагалі неможливою.

"Міністерство закордонних справ звертається до громадян Польщі, які залишаються в Республіці Білорусь, із закликом негайно покинути країну, скориставшись наявними комерційними чи приватними засобами пересування", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Китай будує вісь з Польщею та Білоруссю.

