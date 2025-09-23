Синоптик предупредил об осенних 'минусах' в Украине: какие области попадут под удар

В ближайшие три дня погода в Украине будет меняться: ветер изменит направление на северное, принося более прохладный воздух.

Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщил Иван Семылит, синоптик Отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра. По его словам, сегодня будет еще преобладать сухая погода.

"24 сентября небольшой дождь ожидается днем на западе страны и местами в северных и Винницких областях. 25 сентября осадки появятся в восточных регионах, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На большинстве территории Украины будет оставаться без осадков", – пояснил Семылит.

Он добавил, что пока ветер еще юго-западный, но уже скоро он сменится северным, принося с собой более холодную воздушную массу.

"Ночью температура будет колебаться от +9° до +15°. 25 сентября в большинстве регионов Украины, кроме южных областей и Закарпатья, ожидается понижение до +2°…+7°. На севере, а также в большинстве западных и центральных областей возможны легкие заморозки на почве", – сообщил синоптик.

Днем сегодня еще будет тепло – от +22° до +28°, только на северо-западе страны несколько прохладнее – +16…21°.

"В течение 24-25 сентября воздух охладится до +11°…+16°, в южных регионах и Закарпатье немного теплее – до +14°…+19°", – уточнил эксперт.

Далее, 26-27 сентября, прогнозируется сухая погода. Ночью температура опускается от +2° до +8°, и в Украине, кроме Закарпатья и юга, возможны заморозки на почве от 0° до -3°. Дневная температура будет колебаться от +11° до +18°, добавил Семылит.

На уточнение относительно погоды на выходные, 27-28 сентября, и вопрос, ожидается ли только дальнейшее похолодание, синоптик ответил: "Да. В течение выходных будет преобладать зона высокого атмосферного давления, что обеспечит сухую погоду. Лишь на северо-востоке возможны небольшие дожди, но атмосфера мин.

Что касается температуры, она будет оставаться на уровне предыдущих дней: ночью +2°…+8°, днем +11°…+16°. "Пока существенного потепления не прогнозируем", – отметил Семылит.

