Стаж на войне: что нужно знать мобилизованным и контрактникам

Для участников боевых действий период службы продолжает относиться к трудовому стажу. Они также имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту.

Это регулируется украинским законодательством, в частности, Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Трудовой стаж засчитывается как для контрактников, так и для мобилизованных украинцев при выполнении боевых задач и прохождения службы.

Даже если работодатель временно не платит страховые взносы за работника, находящегося на службе, этот период все равно включается в страховой стаж. Неуплата взносов не влияет на пенсионные права и не прерывает стаж работы по специальности.

Продолжительность службы в зоне боевых действий засчитывается по коэффициенту 1:3 – один месяц службы приравнивается к трем месяцам стажа.

Важно: для применения этого коэффициента нужно находиться в зоне боевых действий не менее месяца. Ограничений по максимальной продолжительности такого стажа нет.

Пенсии для лиц со статусом УБД

Статус участника боевых действий позволяет выйти на пенсию досрочно, в зависимости от пола и имеющегося стажа:

мужчины – в 55 лет при условии стажа 25 лет;

женщины – в 50 лет при наличии стажа 20 лет.

Размер пенсии определяется стажем и должностным окладом, по которому уплачивались страховые взносы. Кроме того, участники боевых действий могут получать дополнительные выплаты:

повышение в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

ежемесячное пособие или пособие на проживание в размере 40 гривен.

Также предусмотрена ежемесячная адресная доплата, если совокупная пенсия УБД (со всеми надбавками и повышениями, кроме пенсий за особые заслуги) меньше 4958 гривен.

