Стоимость коммуналки с 1 ноября: какие изменения ждут украинцев

Начиная с 1 ноября 2025 года, большинство украинцев будут платить за коммунальные услуги по тем же тарифам, что и в предыдущие месяцы. Впрочем, некоторые категории потребителей смогут получить льготную цену на электроэнергию, если используют ее для отопления, а также сэкономить благодаря двухзонным счетчикам, позволяющим платить меньше в ночное время.

Как сообщил 21 октября глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, запуск отопления в Украине планируется в течение десяти дней. Об этом пишет "Факты". По его словам, снижение температуры привело к росту потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца.

Многие украинцы начали обогревать жилье кондиционерами и электрообогревателями, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Пока тепло подается преимущественно в социальные объекты — детсады, больницы и школы.

Цены на газ

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство вскоре примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на газ для населения. Также государство выделило 1,5 млрд. грн. в защиту энергетических объектов в прифронтовых регионах, а для этих территорий действует мораторий на отключение потребителей от энергоснабжения.

Тарифы на газ для 98% бытовых клиентов "Нафтогаза" останутся на уровне 7,96 грн за кубометр до мая 2026 года. Клиенты других поставщиков будут платить от 7,79 до 9,99 грн за кубометр в зависимости от условий компании.

Читайте также: Какой категории украинцев следует обратиться за переназначением субсидий

Электроэнергия

С началом отопительного сезона будут действовать льготные тарифы на электричество для использующих электроотопление.

До 30 апреля 2026 года будет действовать тариф 2,64 грн/кВтч — при потреблении до 2000 кВтч в месяц.

Для владельцев двухзонных счетчиков ночная цена (с 23:00 до 07:00) составит 2,16 грн/кВтч.

Напомним, с 1 июля 2025 г. стандарт напряжения в Украине изменился с 220 В на 230 В, однако это не повлияло на тарифы.

Также социально уязвимые категории населения – люди с инвалидностью, участники боевых действий, пенсионеры в сельской местности – могут получить скидку от 25% до 100% на оплату электроэнергии.

Стоимость водоснабжения

Тарифы на воду и водоотвод с 1 ноября останутся без повышения, хотя местные власти могут вносить точечные изменения в зависимости от региона.

Следует помнить, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газораспределение, централизованное отопление и снабжение горячей водой — на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Ранее мы рассказывали, какие доходы учитываются при назначении субсидии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!