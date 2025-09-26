В каких случаях могут аннулировать предоставленную отсрочку: объяснение Минобороны

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые категории граждан имеют законное право на отсрочку. В то же время в некоторых случаях предоставленное освобождение от службы в Силах обороны может быть отменено.

В Министерстве обороны пояснили, что чаще всего причинами для аннулирования отсрочки становятся истечения срока ее действия, изменения в работе предприятий или учреждений, обеспечивающих потребности ВСУ, или нарушения трудовых и международных обязательств. Об этом пишет Oboz.

Отсрочку отменяют, если предприятие завершает производство продукции или оказание услуг для армии, теряет статус критически важного для экономики или жизнедеятельности населения или ликвидируется. Аналогично – в случае увольнения работника, приостановки действия трудового договора или представления руководителем учреждения соответствующего обращения.

Для международных организаций и учреждений действуют отдельные правила: отсрочку могут отменить после завершения контракта, окончания срока назначения или в случае, если оператор противоминной деятельности не выполняет работу по гуманитарному разминированию более полугода.

Процедура происходит автоматически через электронную систему: после представления данных от государственного органа или предприятия информация поступает в Реестр военнообязанных и бронирование аннулируется, а лицо переводят на общий военный учет.

