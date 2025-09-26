У яких випадках можуть анулювати надану відстрочку: пояснення Міноборони

В Україні продовжується загальна мобілізація, однак деякі категорії громадян мають законне право на відстрочку. Водночас у певних випадках надане звільнення від служби у Силах оборони може бути скасоване.

У Міністерстві оборони пояснили, що найчастіше причинами для анулювання відстрочки стають закінчення терміну її дії, зміни в роботі підприємств чи установ, які забезпечують потреби ЗСУ, або ж порушення трудових та міжнародних зобов’язань. Про це пише Oboz.

Відстрочку скасовують, якщо підприємство завершує виробництво продукції чи надання послуг для армії, втрачає статус критично важливого для економіки чи життєдіяльності населення, або ж ліквідується. Аналогічно – у випадку звільнення працівника, зупинення дії трудового договору чи подання керівником установи відповідного звернення.

Для міжнародних організацій та установ діють окремі правила: відстрочку можуть скасувати після завершення контракту, закінчення строку призначення або у випадку, коли оператор протимінної діяльності не виконує роботи з гуманітарного розмінування понад пів року.

Процедура відбувається автоматично через електронну систему: після подання даних від державного органу чи підприємства інформація надходить до Реєстру військовозобов’язаних, і бронювання анулюється, а особу переводять на загальний військовий облік.

