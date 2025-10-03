В какой срок ВПЛ должны стать на учет в ТЦК

Граждане, выехавшие с временно оккупированных или прифронтовых территорий должны сначала оформить статус внутренне перемещенного лица. Только после этого, в установленный законом срок, они должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Как пояснил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA", внутренне перемещенный статус дает право на социальные выплаты и пособия от государственных и международных организаций. В то же время, он налагает и определенные обязательства.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

В частности, военнообязанные граждане после получения справки ВПЛ должны в течение семи дней встать на военный учет по новому месту жительства.

Для этого необходимо подать в ТЦК заявление о взятии на учет, при необходимости – заявление на оформление военно-учетного документа в бумажном виде, а также предоставить справку о регистрации как внутренне перемещенного лица, подтверждающего изменение места жительства.

Напомним, мы уже писали, на какие льготы имеют право супруги участников боевых действий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!