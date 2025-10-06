В Украине запустили новый международный поезд в ЕС: сколько стоят билеты

Всего за два дня после открытия продаж более 300 пассажиров уже купили билеты на новый поезд №99/100, соединяющий столицу Украины – Киев, с румынским Бухарестом. Такой ажиотаж свидетельствует о значительном интересе к железнодорожному сообщению между странами.

Ежедневный рейс отправляется из Киева в 06:30 утра и прибывает в Бухарест на следующий день в 06:47. В обратном направлении поезд стартует с вокзала Gara de Nord в 19:10 и возвращается в Киев в 19:34 следующего дня. Стоимость купейного билета составляет 3969 гривен. Об этом сообщает Укрзализныця.

Читайте также: В Украине начнет курсировать новый поезд "выходного дня": какие города соединят и сколько стоят билеты

Маршрут данного поезда проходит через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, пересекает Молдову через Велчинец и Унгени, а в Румынии поезд останавливается в Яссах перед финальным прибытием в Бухарест.

Новый маршрут открывает прямой путь к двум международным аэропортам: из Ясс до аэропорта курсирует автобус каждые 20 минут, а от вокзала Бухареста до аэропорта Анри Коанде можно добраться скоростной электричкой через метро. Кроме того, из Gara de Nord легко отправиться дальше – в Будапешт, Вену, Софию или Стамбул.

Бронирование доступно онлайн – через приложение или сайт Укрзализныци. Этот рейс станет отличным вариантом для тех, кто планирует поездку в Румынию или дальнейшие путешествия по Европе.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд на популярном маршруте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!