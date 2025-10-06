В Україні запустили новий міжнародний поїзд до ЄС: скільки коштують квитки

Усього за два дні після відкриття продажу понад 300 пасажирів вже купили квитки на новий поїзд №99/100, що з’єднує столицю України – Київ, з румунським Бухарестом. Такий ажіотаж свідчить про значний інтерес до залізничного сполучення між країнами.

Щоденний рейс вирушає з Києва о 06:30 ранку та прибуває до Бухареста наступного дня о 06:47. У зворотному напрямку поїзд стартує з вокзалу Gara de Nord о 19:10 і повертається до Києва о 19:34 наступного дня. Вартість купейного квитка становить 3969 гривень. Про це повідомляє Укрзалізниця

Маршрут даного поїзда проходить через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, перетинає Молдову через Велчинець та Унгени, а в Румунії потяг зупиняється в Яссах перед фінальним прибуттям до Бухареста.

Новий маршрут відкриває прямий шлях до двох міжнародних аеропортів: з Яссів до летовища курсує автобус кожні 20 хвилин, а з вокзалу Бухареста до аеропорту Анрі Коанде можна дістатися швидкісною електричкою через метро. Крім того, з Gara de Nord легко вирушити далі – до Будапешта, Відня, Софії чи Стамбула.

Бронювання доступне онлайн – через застосунок або сайт Укрзалізниці. Цей рейс стане чудовим варіантом для тих, хто планує подорож до Румунії або подальші мандрівки Європою.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд на популярному маршруті.

