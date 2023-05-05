Владычица двух земель и Дочь короля: история первой женщины-фараона Египта

Древний Египет был, в сущности, миром мужчин, руководителем которого был фараон. Но на протяжении примерно 3000-летней истории страны шесть женщин носили самый высокий титул наравне с мужчинами – Неферусобек, Мернеит, Хатшепсут, Нефертити, Тавосрет и Клеопатра. Они единолично управляли страной. Первой из них была Неферусобек, которая стала фараоном Египта и сосредоточила в своих руках огромную власть. Как же она очутилась на вершине общества, где доминировали мужчины?

Начало истории первой женщины-фараона

Неферусобек родилась в королевском гареме в 12-й династии (1939–1760 гг. до н. э.). Ее отцом был король Аменемхату III, мать – наложницей гарема. Принцесса понимала, что однажды ей придется выйти замуж за своего отца, или, когда он умрет, за брата, следующего короля. Вероятно, мать Неферусобек тоже могла быть дочерью короля, хотя доказательств этому нет.

После смерти короля, его сын Аменемхет IV занял трон, а Неферусобек стала его женой. Однако, спустя девять лет правления Аменемхет IV умер, не оставив после себя наследников. После смерти фараона Неферусобек заявила свои права на трон как дочь Аменемхета III. Так, впервые в истории египтянка претендовала на высшую должность в стране и получила ее – просто потому, что больше кандидатов не было.

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Правление Неферусобек

Когда Неферусобек стала фараоном, она должна была пройти множество инициаций, медитаций и церемоний, которые наделили бы ее божественной силой. Было принято решение, что королевой ее называть не будут, ведь королевы подчиняются королю. Поэтому она получила пять королевских имен, в том числе титулы "Осока" и "Пчела", "Владычица двух земель" и "Дочка короля", которые были феминизированы специально для нее в египетских иероглифах.

Как только Неферусобек заняла трон, она сразу принялась за защиту семейной династии. Ее изображения были размещены в храмах по всему Египту; три статуи были найдены в восточной дельте Телль-эль-Даба. К сожалению, ни одно из названных статуй не сохранило ее лицо.

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Одна из этих статуй сегодня стоит в Лувре. К сожалению, она изображена без лица в головном уборе Нэмэс, спадающей ей на плечи, том самом полосатом платке, который можно увидеть на похоронной маске Тутанхамона. На ней платье королевы, но поверх ее женского наряда оно завязано королевским узлом, гораздо выше, чем должен быть завязан мужской королевский килт: выше пупка и чуть ниже груди. На шее она носит амулет с проколотым сердцем, который носили дедушка и отец, знак силы 12-й династии и ее прямого происхождения.

На третий год правления Неферусобек река Нил начала высыхать, в результате чего Египет оказался на грани катастрофы, ведь без воды потеряли урожай и начался голод. Она приказала доставать королевское зерно и раздавать его людям.

Вместе с тем все обсуждали то, что Неферусобек была последней представительницей династии, поэтому после ее смерти трон займет другая семья. Смерть Неферусобек наступила гораздо раньше, чем этого ожидали – спустя три года, 10 месяцев и 24 дня. Ее смерть ознаменовала конец правления мощнейшей династии Египта.

Как умерла Неферусобек остается загадкой. Единственное, что мы знаем точно, это то, что ее любили и уважали. Она достойно несла по жизни титул фараона.

Напомним, мы уже писала о Клеопатре – величайшей правительнице Египта.

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