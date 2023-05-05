Володарка двох земель та Донька короля: історія першої жінки-фараону Єгипту

Стародавній Єгипет був, по суті, світом чоловіків, керівником якого був фараон. Але протягом приблизно 3000-річної історії країни шість жінок носили найвищий титул нарівні з чоловіками – Неферусобек, Мернеїт, Хатшепсут, Нефертіті, Тавосрет і Клеопатра. Вони одноосібно керували країною. Найпершою з них буда Неферусобек, яка стала фараоном Єгипту та зусередила у своїх руках величезну владу. Як же вона опинилась на вершині суспільства, де домінували чоловіки?

Початок історії першої жінки-фараона

Неферусобек народилась у королівському гаремі у 12-й династії (1939–1760 рр. до н. е.). Її батьком був король Аменемхату III, мати – наложницею гарему. Принцеса розуміла, що одного дня їй доведеться вийти заміж за свого батька, або, коли він помре, за брата, наступного короля. Ймовірно,мати Неферусобек теж могла бути дочкою короля, хоча доказів цьому немає.

Після смерті короля, його син Аменемхет IV посів трон, а, Неферусобек стала його дружиною. Однак, через дев’ять років правління Аменемхет IV помер, не заливши після себе спадкоємців. Після смерті фараона Неферусобек заявила свої права на трон, як донька Аменемхета III. Так, вперше в історії єгиптянка претендувала на найвищу посаду в країні і отримала її – просто через те, що більше кандидатів не було.

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Правління Неферусобек

Коли Неферусобек стала фараоном, вона мала пройти безліч ініціацій, медитацій і церемоній, які наділили б її божественною силою. Було прийнято рішення, що королевою її називати не будуть, адже королеви підкоряються королю. Тому вона отримала п’ять королівських імен, у тому числі титули "Осока" та "Бджола", "Володарка двох земель" і "Дочка короля", які були фемінізовані спеціально для неї в єгипетських ієрогліфах.

Як тільки Неферусобек посіла трон, вона відразу взялася за захист сімейної династії. Її зображення були розміщені в храмах по всьому Єгипту; три статуї були знайдені в східній дельті Телль-ель-Даба. На жаль, жодна з названих статуй не зберегла її обличчя.

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Одна з цих статуй сьогодні стоїть у Луврі. На жаль, вона зображена без обличчя в головному уборі Немес, що спадає їй на плечі, тому самому смугастому платку, який можна побачити на похоронній масці Тутанхамона. На ній сукня королеви, але поверх її жіночого вбрання вона зав’язана королівським вузлом, набагато вище, ніж мав бути зав’язаний чоловічий королівський кілт: вище пупка та трохи нижче грудей. На шиї вона носить амулет із проколеним серцем, який носили її дідусь і батько, знак сили 12-ї династії та її прямого походження.

На третій рік правління Неферусобек річка Ніл почала висихати, в результаті чого Єгипет опинився на межі катастрофи, адже без води були втрачені врожаї та почався голод. Вона наказала діставати королівське зерно та роздавати його людям.

В той же час всі обговорювали те, що Неферусобек була останньою представницею династії, тому після її смерті трон займе інша родина. Смерть Неферусобек настала набагато раніше, ніж цього очікували – через три роки, 10 місяців і 24 дні. Її смерть ознаменувала кінець правління наймогутнішої династії Єгипту.

Як померла Неферусобек залишається загадкою. Єдине, що ми знаємо точно, це те, що її любили та поважали. Вона достойно несла по життю титул фараона.

Нагадаємо, ми вже писала про Клеопатру – найвеличнішу правительку Єгипту.

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