Земля под ударом 7-балльной магнитной бури: что делать, чтобы легче перенести ее последствия

Во вторник, 30 сентября, на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Специалисты отмечают, что уровень солнечной активности достиг К-индекса 6,8 – это красный уровень опасности, соответствующий сильной магнитной буре.

Об этом сообщает Meteoagent. Астрономы объясняют, что несколько дней назад на Солнце произошли мощные вспышки, которые выбросили в космос потоки заряженных частиц. Именно эти частицы достигли магнитного поля Земли, вызвав нынешнее возмущение.

Продолжительность таких явлений может колебаться от нескольких часов до двух суток в зависимости от силы солнечного ветра.

Прогноз на 1 октября

По данным Meteoagent, 1 октября магнитная буря ослабнет – К-индекс прогнозируется на уровне 3, что соответствует зеленому уровню и означает слабую активность.

Следует заметить, что прогноз может изменяться, поскольку специалисты по наблюдению за солнечной активностью обновляют данные каждые три часа.

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Во время сильных магнитных бурь у некоторых людей может временно ухудшаться самочувствие, особенно у тех, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление или страдает хронической усталостью.

Среди наиболее распространенных симптомов:

головные боли, проблемы со сном;

слабость или повышенное давление;

раздражительность, колебания настроения.

Медики советуют в следующие дни:

избегать перегрузок и стрессовых ситуаций;

пить больше жидкости;

отказаться от алкоголя и крепкого кофе;

соблюдать полноценный сон.

Магнитная буря – это колебания магнитного поля Земли, вызванные мощными солнечными вспышками и выбросами плазмы. Интенсивность таких явлений оценивается по планетарному К-индексу (от 0 до 9):

0–2 – спокойная геомагнитная обстановка;

3–4 – умеренная активность;

5 и выше – буря, которая может оказывать влияние на работу связи, спутников и даже энергосистем.

