'Америка отомстит за каждого павшего воина и нанесет 'строжайший удар' по иранскому террористическому режиму' - Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели трех американских военных во время масштабной операции "Эпическая ярость" против Ирана и предостерег, что количество потерь может возрасти до завершения боевых действий. В обращении по поводу кампании он заявил, что командование CENTCOM проинформировало его о гибели военнослужащих в бою.

Глава государства выразил соболезнования семьям павших, назвав их патриотами, отдавшими жизнь за страну, а также пожелал раненым скорейшего выздоровления. В то же время, Трамп отметил, что не исключает новых потерь среди американских сил.

Подводя итоги текущего этапа операции, президент подчеркнул, что Соединенные Штаты ответят за каждого погибшего военного и продолжат удары по иранской стороне. По его словам, кампания продолжается без замедления и завершится только после достижения всех поставленных целей.

Среди ключевых задач Вашингтона Трамп назвал лишение Ирана возможностей разрабатывать и применять дальнобойные ракеты и ядерное оружие. Он сообщил, что американские силы уже поразили сотни объектов, в том числе системы противовоздушной обороны. Отдельно президент упомянул об уничтожении девяти иранских военных кораблей и штаба военно-морских сил, что, по его словам, произошло в считанные минуты.

Также Трамп заявил о ликвидации высшего военного руководства Ирана и утверждал, что тысячи бойцов Корпуса стражей исламской революции якобы обращаются с просьбой о капитуляции в обмен на гарантии безопасности. Он призвал представителей иранских силовых структур сложить оружие, пригрозив в противном случае суровыми последствиями.

Кроме того, американский лидер обратился непосредственно к гражданам Ирана с призывом воспользоваться ситуацией и взять будущее страны под свой контроль.

