Армия РФ атаковала Черниговщину: горела база отдыха, есть пострадавшая (фото)

Вечером 27 октября российские войска нанесли удар по базе отдыха на Черниговщине. В результате атаки пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщил руководитель Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов. По его словам, оккупанты снова ударили по гражданскому объекту — на этот раз под обстрел попала база отдыха ООО "Чексил-Ярославна".

В результате попадания возник пожар, который удалось быстро ликвидировать силами спасателей.

Около 22:30 российские дроны-камикадзе нанесли три удара по объектам гражданской инфраструктуры в Новгород-Северском, сообщил Селиверстов.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

