Армия РФ атаковала Днепропетровщину дронами: повреждены жилые дома, инфраструктура, предприятие, есть пострадавшие (фото)

В ночь на 8 октября российские войска нанесли удары по Днепропетровской области, в результате чего пострадали пять человек. Все раненые госпитализированы.

Как сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак, в Криворожском районе кафиры сначала атаковали Зеленодольскую общину, а впоследствии совершили массированную атаку дронами по Новопольскому обществу. В результате обстрелов пострадали женщина и мужчина, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. На местах ударов вспыхнули пожары, которые уже ликвидированы. Повреждены объекты инфраструктуры.

Обстрелы также продолжались в Никопольщине — под огонь попали Никополь и Марганец. Российские войска применяли реактивные системы залпового огня "Град", артиллерию и FPV-дроны. В результате атак ранения получили три человека: 18-летняя девушка, а также мужчины 26 и 45 лет. Все они доставлены в больницу.

Возникший после обстрелов огонь оперативно потушили. Повреждения получили предприятие, здание религиозной организации, около пятнадцати частных домов, пятиэтажка, несколько хозяйственных построек, шесть автомобилей и газопровод.

