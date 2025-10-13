Армия РФ атаковала Одессу дронами: есть попадания в складские помещения, возник пожар, ранен (фото)

В Одесской области загорелся масштабный пожар в складских помещениях после очередной атаки российских беспилотников. В результате удара пострадал один человек.

Об этом сообщили глава ОВА Олег Кипер и ГСЧС в Telegram. По словам главы области, враг снова целенаправленно атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, сбивших часть вражеских дронов, зафиксировано попадание в гражданские объекты, что повлекло за собой мощный пожар площадью более 5 тысяч квадратных метров.

ГСЧС уточняет, что загорелись склады с текстильными материалами — тканью, одеждой, упаковочным материалом и швейным оборудованием. Кроме того, огонь уничтожил автомобиль.

Спасатели отмечают, что тушение осложнялось из-за значительной пожарной нагрузки и отсутствия системы противопожарного водоснабжения на территории. Пожарные были вынуждены организовать подачу воды из ближайших водоисточников.

К ликвидации последствий атаки привлечены 56 спасателей и 16 единиц техники. В тушении также принимают участие сотрудники КЗ "ЦБГ Авангард", подразделения Нацгвардии и местные добровольцы.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

