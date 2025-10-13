Армія рф атакувала Одесу дронами: є влучання у складські приміщення, виникла пожежа, є поранений (фото)

В Одеській області спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях після чергової атаки російських безпілотників. Унаслідок удару постраждала одна людина.

Про це повідомили голова ОВА Олег Кіпер та ДСНС в Telegram. За словами очільника області, ворог знову цілеспрямовано атакував об’єкти цивільної інфраструктури. Попри ефективну роботу сил ППО, які збили частину ворожих дронів, зафіксовано влучання в цивільні об’єкти, що спричинило потужну пожежу площею понад 5 тисяч квадратних метрів.

ДСНС уточнює, що загорілися склади з текстильними матеріалами — тканиною, одягом, пакувальним матеріалом та швейним обладнанням. Крім того, вогонь знищив автомобіль.

Рятувальники зазначають, що гасіння ускладнювалося через значне пожежне навантаження та відсутність системи протипожежного водопостачання на території. Вогнеборці були змушені організувати подачу води з найближчих вододжерел.

До ліквідації наслідків атаки залучено 56 рятувальників і 16 одиниць техніки. У гасінні також беруть участь працівники КЗ "ЦБГ Авангард", підрозділи Нацгвардії та місцеві добровольці.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

