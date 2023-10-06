Авраменко рассказал, как перевести на украинский выражения "редко, но метко" и "вешать лапшу"

Как на украинском языке сказать редко, но метко и вешать лапшу на уши

При переводе некоторых фразеологизмов с русского языка на украинский можно случайно допустить очень распространенные ошибки, о которых не всегда догадываются.

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Несколько фразеологизмов часто неправильно переводятся с русского языка на украинский из-за незнания соответствующих выражений. Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно переводить такие фразеологизмы, как "редко, но метко," "вешать лапшу" и "лед тронулся."

"Сегодня мы будем расширять свой словарь фразеологизмами. Часто я слышу, как говорящие прибегают к русским фразеологизмам по незнанию их украинских аналогов. Например, "редко, но метко" – это просто "раз, та гаразд," або "хоч раз, зате гаразд", – заметил языковед.

Он также обратил внимание на выражение "вешать лапшу" которое означает "вводить кого-то в заблуждение" и часто ошибочно переводится как "вішати лапшу" или "локшину". Авраменко подчеркнул, что использование таких выражений некорректно. Правильным вариантом является выражение "замилювати очі".

Еще одним часто употребляемым изречением является "лед тронулся." Соответствующий украинский фразеологизм – "крига скресла", что указывает на долгожданное событие или смену.

"Друзья, не откладывайте изучение языка на потом – лучше изучайте его сейчас, как в четверг. И в завершение только одно: поддерживаем грамотный язык в Украине", – призвал Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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