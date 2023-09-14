Авраменко сказал, почему нельзя смеяться "над друзьями" (видео)
Языковой эксперт Александр Авраменко рассказал, как правильно сказать по-украински "сміятися над кимось" или "сміятися з когось". За его словами, "сміятися над кимось" – это российская конструкция.
"По-украински правильно сказать: "сміятися з когось", — добавил языковед.
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Он отметил, что нужно употреблять также подобным образом и словосочетание "глузувати з когось", "кепкувати з когось".
Он привел еще несколько примеров подобных словосочетаний:
- "Не смійся з нього",
- "Чого ти глузуєш з брата",
- "Хочеш, щоб я покепкував з тебе?".
"Кстати, нельзя и "знущатися над кимось", а издеваются "з когось", — сказал Авраменко.
Он посоветовал "не издеваться" над украинским языком, употребляя суржиковые слова.
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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