Авраменко сказав, чому не можна сміятися "над друзями" (відео)
Мовний експерт Олександр Авраменко розповів, як правильно сказати українською "сміятися над кимось" чи "сміятися з когось". За його словами, "сміятися над кимось" – це російська конструкція.
"Українською правильно сказати: сміятися з когось", – додав мовознавець.
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Він зауважив, що потрібно вживати також подібним чином і словосполучення "глузувати з когось", "кепкувати з когось".
Він навів ще кілька прикладів подібних словосполучень:
- "Не смійся з нього",
- "Чого ти глузуєш з брата",
- "Хочеш, щоб я покепкував з тебе?".
"До речі, не можна і "знущатися над кимось", а знущаються "з когось", – сказав Авраменко.
Він порадив "не знущатися" з української мови, вживаючи суржикові слова.
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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