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Авраменко сказав, чому не можна сміятися "над друзями" (відео)

Билім Олена

Авраменко сказав, чому не можна сміятися 'над друзями' (відео)

Мовний експерт Олександр Авраменко розповів, як правильно сказати українською "сміятися над кимось" чи "сміятися з когось". За його словами, "сміятися над кимось" – це російська конструкція.

"Українською правильно сказати: сміятися з когось", – додав мовознавець.

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Він зауважив, що потрібно вживати також подібним чином і словосполучення "глузувати з когось", "кепкувати з когось".

Він навів ще кілька прикладів подібних словосполучень:

  • "Не смійся з нього",
  • "Чого ти глузуєш з брата",
  • "Хочеш, щоб я покепкував з тебе?".

"До речі, не можна і "знущатися над кимось", а знущаються "з когось", – сказав Авраменко.

Він порадив "не знущатися" з української мови, вживаючи суржикові слова.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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