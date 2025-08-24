Автомобиль на всю жизнь: какие модели водители эксплуатируют более 15 лет

Если одни водители сменяют автомобили каждые пять лет, другие остаются верны своим машинам на десятилетия. Оказалось, что некоторые модели владельцы не меняют даже после 15 лет эксплуатации.

Издание GO рассказывает об исследовании проекта iSeeCars, в котором проанализировали более 900 тысяч автомобилей, выпущенных с 1981 по 2009 год и проданных в США в 2024 году. Среди 13 лидеров – семь моделей Toyota.

Наибольшую верность демонстрируют владельцы Highlander Hybrid: 7% удерживают эту машину в течение длительного времени, что почти вдвое превышает средний показатель по рынку.

На втором месте оказалась Toyota Camry Hybrid с показателем 6,9%. Несколько меньше удерживают обычный Highlander – 6,6%. Четвертое место занял пикап Tacoma (6,4%), а запер топ-5 Prius с 6,3%.

Далее следуют Honda CR-V и Ford Escape Hybrid, оба с результатом 6,3%, а RAV4 получила 6,2%. В десятку попал также премиальный Lexus IS 350 (5,8%).

Еще один крепкий представитель – Nissan Versa с показателем 5,7%. Не отстают и большие пикапы: Toyota Tundra – 5,5%, столько же у Honda Ridgeline и Subaru Forester.

Этот рейтинг демонстрирует не только надежность автомобилей, но и эмоциональную привязанность владельцев. Люди остаются с не подводящими машинами, не создающими стресса и не "высасывающими" деньги.

Отдельного внимания заслуживают гибриды Toyota. Они отличаются простотой в обслуживании, редко нуждаются в ремонте и не приносят лишних хлопот своим владельцам.

