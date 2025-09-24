Базовая соцпомощь на Дія.Карті: как подключиться через ПриватБанк

В 2025 году у Украины появилась возможность оформить Базовую социальную помощь. В ПриватБанке объяснили, как получать эти выплаты через Дія.Карту, а также поделились другими важными деталями по соцпомощи.

Информация опубликована на официальном сайте банка. В Украине введена новая услуга – Базовая социальная помощь, объединяющая несколько видов соцвыплат в единую ежемесячную помощь для семей с низким доходом.

Оформить ее могут граждане, имеющие право на следующие государственные социальные выплаты:

помощь малообеспеченным семьям;

соцвыплаты для детей одиноких матерей;

временная поддержка детей, родители которых не платят алименты или место их пребывания неизвестно.

Размер выплаты определяется индивидуально, в зависимости от состава семьи и ее доходов, а единый подход обеспечивает прозрачное решение для каждого заявителя. В будущем список получателей будет расширен, и помощь смогут получить другие семьи, отвечающие условиям программы.

Читайте также: "ПриватБанк" может ежемесячно снимать 20 грн с карты клиента: как не платить лишнюю комиссию

Как оформить карту и начать получать выплаты

Граждане могут получить "Дія.Карту" через Приват24. Это универсальная банковская карта, позволяющая открывать счета для выплат по разным государственным программам и использовать средства по каждой из них.

Сервис доступен дистанционно через "Дію": нужно подать заявление, подписать его Дія.Підписом и выбрать "Дія.Карту" ПриватБанка для получения выплат.

Чтобы подключить карту, необходимо:

обновить или установить "Приват24"; открыть "Дія.Карту" или обновить карту "є Підтримка" на "Дія.Карту" (меню "Все счета" - "Добавить" - "Дія.карта"); подключить необходимую программу (выплату) к "Дія.Карты"; перейти в приложение "Дія"; подать заявку на получение выплат в госпрограмме; выбрать "Дія.Карту" от ПриватБанка для зачисления средств.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк введет новую комиссию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!