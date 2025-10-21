Блэкауты приближаются: что делать владельцами электрокаров в период отключения света

Россия ежегодно с наступлением холодов атакует украинскую энергосистему, из-за чего зимой снова возможны плановые или аварийные отключения света. В таких условиях даже владельцам электромобилей приходится иметь резервный план действий, чтобы оставаться мобильными.

Новости.LIVE разобрались, как подготовить электрокар к зиме, какие устройства стоит приобрести и как обеспечить зарядку авто даже во время блекаутов.

Почему это важно

Как отмечает автоэксперт Василий Шемчук, в условиях украинского климата эффективность батарей электромобилей зимой заметно снижается – запас хода сокращается, а зарядка длится дольше. Поэтому владельцам следует заранее позаботиться о резервном источнике питания для авто.

Как заряжать электрокар во время отключения

Перед приобретением оборудования необходимо оценить собственные потребности:

Определить среднее дневное потребление электроэнергии авто (в кВт·ч). Знать сколько часов в сутки будет электроэнергия по графику отключений. Выбрать тип резервного источника – отдельно для авто или универсальное для дома и машины.

Вариант 1. Домашняя аккумуляторная система (инвертор + батарея)

Самое надежное решение – стационарная система накопления энергии, состоящая из мощного аккумулятора, инвертора и контроллера заряда. Она позволяет заряжать автомобиль даже при полном отключении света.

Достоинства: автономность, возможность питать не только электрокар, но и дом. Недостатки: высокая стоимость, потребность в монтаже и техобслуживании.

Примерная стоимость:

батарея 25 кВтч - от 5 000 долларов ;

- от ; с учетом инвертора, монтажа и кабелей - 8-9 тыс. долларов и более.

В Украине уже есть портативные системы емкостью до 7,7 кВтч, мощностью 12 кВт стоят около 60 000 грн.

Вариант 2. Портативная электростанция

Это компактное устройство, которое можно подключить к зарядному кабелю автомобиля или использовать для питания бытовых приборов.

Достоинства:

мобильность;

быстрая инсталляция;

пригодна для других нужд (свет, ноутбук и т.п.).

Недостатки:

ограниченная емкость;

выше цена за кВт·ч, чем у стационарных систем.

Стоимость – от 30 000 грн за модель средней мощности.

Вариант 3. Генератор (бензиновый, дизельный или газовый)

Генератор может обеспечить работу EV и бытовых приборов.

Плюсы:

высокая мощность и длительная работа;

не зависит от погоды.

Минусы:

шум, потребность в топливе и их хранении;

вредные выбросы;

не подходит для продолжительных отключений без запаса топлива.

Генераторы мощностью 5-10 кВт стоят десятки тысяч гривен.

Вариант 4. Автоматическая система переключения (ATS)

Чтобы при исчезновении питания система сразу переходила на резервный источник, следует установить ATS (Automatic Transfer Switch). Ее цена – несколько тысяч гривен, в зависимости от мощности.

Пошаговый чек-лист для владельца электрокара:

Рассчитайте среднее дневное потребление энергии. Определите, на сколько часов автономности вы рассчитываете. Выберите тип резерва: портативная станция, аккумулятор или генератор. Добавьте автоматический переключатель (ATS). Периодически проверяйте исправность системы. Имейте запасные кабели, предохранители и топливо (для генератора).

Как действовать при отключении света:

Заряжайте авто ночью или в часы минимальной нагрузки.

Используйте экономичный режим отопления.

Содержите заряд на уровне поддержки, а не полного разряда.

Избегайте сильного холода – он снижает эффективность батареи.

Следите за графиком отключений, чтобы заранее планировать заряд.

Даже в условиях нестабильного энергоснабжения зимой электрокар может оставаться удобным и надежным транспортом – главное, правильно подготовиться и иметь собственный источник питания.

