Блэкауты приближаются: что делать владельцами электрокаров в период отключения света
Россия ежегодно с наступлением холодов атакует украинскую энергосистему, из-за чего зимой снова возможны плановые или аварийные отключения света. В таких условиях даже владельцам электромобилей приходится иметь резервный план действий, чтобы оставаться мобильными.
Новости.LIVE разобрались, как подготовить электрокар к зиме, какие устройства стоит приобрести и как обеспечить зарядку авто даже во время блекаутов.
Почему это важно
Как отмечает автоэксперт Василий Шемчук, в условиях украинского климата эффективность батарей электромобилей зимой заметно снижается – запас хода сокращается, а зарядка длится дольше. Поэтому владельцам следует заранее позаботиться о резервном источнике питания для авто.
Как заряжать электрокар во время отключения
Перед приобретением оборудования необходимо оценить собственные потребности:
- Определить среднее дневное потребление электроэнергии авто (в кВт·ч).
- Знать сколько часов в сутки будет электроэнергия по графику отключений.
- Выбрать тип резервного источника – отдельно для авто или универсальное для дома и машины.
Вариант 1. Домашняя аккумуляторная система (инвертор + батарея)
Самое надежное решение – стационарная система накопления энергии, состоящая из мощного аккумулятора, инвертора и контроллера заряда. Она позволяет заряжать автомобиль даже при полном отключении света.
Достоинства: автономность, возможность питать не только электрокар, но и дом. Недостатки: высокая стоимость, потребность в монтаже и техобслуживании.
Примерная стоимость:
- батарея 25 кВтч - от 5 000 долларов ;
- с учетом инвертора, монтажа и кабелей - 8-9 тыс. долларов и более.
В Украине уже есть портативные системы емкостью до 7,7 кВтч, мощностью 12 кВт стоят около 60 000 грн.
Вариант 2. Портативная электростанция
Это компактное устройство, которое можно подключить к зарядному кабелю автомобиля или использовать для питания бытовых приборов.
Достоинства:
- мобильность;
- быстрая инсталляция;
- пригодна для других нужд (свет, ноутбук и т.п.).
Недостатки:
- ограниченная емкость;
- выше цена за кВт·ч, чем у стационарных систем.
Стоимость – от 30 000 грн за модель средней мощности.
Вариант 3. Генератор (бензиновый, дизельный или газовый)
Генератор может обеспечить работу EV и бытовых приборов.
Плюсы:
- высокая мощность и длительная работа;
- не зависит от погоды.
Минусы:
- шум, потребность в топливе и их хранении;
- вредные выбросы;
- не подходит для продолжительных отключений без запаса топлива.
Генераторы мощностью 5-10 кВт стоят десятки тысяч гривен.
Вариант 4. Автоматическая система переключения (ATS)
Чтобы при исчезновении питания система сразу переходила на резервный источник, следует установить ATS (Automatic Transfer Switch). Ее цена – несколько тысяч гривен, в зависимости от мощности.
Пошаговый чек-лист для владельца электрокара:
- Рассчитайте среднее дневное потребление энергии.
- Определите, на сколько часов автономности вы рассчитываете.
- Выберите тип резерва: портативная станция, аккумулятор или генератор.
- Добавьте автоматический переключатель (ATS).
- Периодически проверяйте исправность системы.
- Имейте запасные кабели, предохранители и топливо (для генератора).
Как действовать при отключении света:
- Заряжайте авто ночью или в часы минимальной нагрузки.
- Используйте экономичный режим отопления.
- Содержите заряд на уровне поддержки, а не полного разряда.
- Избегайте сильного холода – он снижает эффективность батареи.
- Следите за графиком отключений, чтобы заранее планировать заряд.
Даже в условиях нестабильного энергоснабжения зимой электрокар может оставаться удобным и надежным транспортом – главное, правильно подготовиться и иметь собственный источник питания.
