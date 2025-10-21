Українська
Блэкауты приближаются: что делать владельцами электрокаров в период отключения света

В таких условиях даже владельцам электромобилей приходится иметь резервный план действий, чтобы оставаться мобильными. Источник: getty images

Россия ежегодно с наступлением холодов атакует украинскую энергосистему, из-за чего зимой снова возможны плановые или аварийные отключения света. В таких условиях даже владельцам электромобилей приходится иметь резервный план действий, чтобы оставаться мобильными.

Новости.LIVE разобрались, как подготовить электрокар к зиме, какие устройства стоит приобрести и как обеспечить зарядку авто даже во время блекаутов.

Почему это важно

Как отмечает автоэксперт Василий Шемчук, в условиях украинского климата эффективность батарей электромобилей зимой заметно снижается – запас хода сокращается, а зарядка длится дольше. Поэтому владельцам следует заранее позаботиться о резервном источнике питания для авто.

Как заряжать электрокар во время отключения

Перед приобретением оборудования необходимо оценить собственные потребности:

  1. Определить среднее дневное потребление электроэнергии авто (в кВт·ч).
  2. Знать сколько часов в сутки будет электроэнергия по графику отключений.
  3. Выбрать тип резервного источника – отдельно для авто или универсальное для дома и машины.

Вариант 1. Домашняя аккумуляторная система (инвертор + батарея)

Самое надежное решение – стационарная система накопления энергии, состоящая из мощного аккумулятора, инвертора и контроллера заряда. Она позволяет заряжать автомобиль даже при полном отключении света.

Достоинства: автономность, возможность питать не только электрокар, но и дом. Недостатки: высокая стоимость, потребность в монтаже и техобслуживании.

Примерная стоимость:

  • батарея 25 кВтч - от 5 000 долларов ;
  • с учетом инвертора, монтажа и кабелей - 8-9 тыс. долларов и более.

В Украине уже есть портативные системы емкостью до 7,7 кВтч, мощностью 12 кВт стоят около 60 000 грн.

Вариант 2. Портативная электростанция

Это компактное устройство, которое можно подключить к зарядному кабелю автомобиля или использовать для питания бытовых приборов.

Достоинства:

  • мобильность;
  • быстрая инсталляция;
  • пригодна для других нужд (свет, ноутбук и т.п.).

Недостатки:

  • ограниченная емкость;
  • выше цена за кВт·ч, чем у стационарных систем.

Стоимость – от 30 000 грн за модель средней мощности.

Вариант 3. Генератор (бензиновый, дизельный или газовый)

Генератор может обеспечить работу EV и бытовых приборов.

Плюсы:

  • высокая мощность и длительная работа;
  • не зависит от погоды.

Минусы:

  • шум, потребность в топливе и их хранении;
  • вредные выбросы;
  • не подходит для продолжительных отключений без запаса топлива.

Генераторы мощностью 5-10 кВт стоят десятки тысяч гривен.

Вариант 4. Автоматическая система переключения (ATS)

Чтобы при исчезновении питания система сразу переходила на резервный источник, следует установить ATS (Automatic Transfer Switch). Ее цена – несколько тысяч гривен, в зависимости от мощности.

Пошаговый чек-лист для владельца электрокара:

  1. Рассчитайте среднее дневное потребление энергии.
  2. Определите, на сколько часов автономности вы рассчитываете.
  3. Выберите тип резерва: портативная станция, аккумулятор или генератор.
  4. Добавьте автоматический переключатель (ATS).
  5. Периодически проверяйте исправность системы.
  6. Имейте запасные кабели, предохранители и топливо (для генератора).

Как действовать при отключении света:

  • Заряжайте авто ночью или в часы минимальной нагрузки.
  • Используйте экономичный режим отопления.
  • Содержите заряд на уровне поддержки, а не полного разряда.
  • Избегайте сильного холода – он снижает эффективность батареи.
  • Следите за графиком отключений, чтобы заранее планировать заряд.

Даже в условиях нестабильного энергоснабжения зимой электрокар может оставаться удобным и надежным транспортом – главное, правильно подготовиться и иметь собственный источник питания.

