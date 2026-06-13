Болезнь Маделунга во Львове: лечат осуждённого с редчайшим диагнозом

На всю планету известно лишь около 300 случаев этой болезни. И один из них — во Львове. В многопрофильной больнице №19, подчинённой пенитенциарной системе, уже несколько месяцев борются за здоровье осуждённого с болезнью Маделунга.

Эта патология известна и под другим названием — распространённый симметричный липоматоз. Организм теряет контроль над накоплением жировой ткани, и та неудержимо разрастается в области шеи, плеч и верхней части туловища. Со временем эти образования начинают давить на трахею и пищевод — человеку становится трудно дышать и глотать.

Впервые хирурги взялись за скальпель ещё в октябре прошлого года — удалили крупные жировые массы на шее. Но болезнь требовала большего. Недавно прошёл второй этап: из-за сложности случая к операции подключились челюстно-лицевые хирурги из больницы Святого Пантелеймона. Вместе они удалили массивную жировую опухоль на передней поверхности шеи, которая буквально сдавливала окружающие ткани.

Однако ставить точку ещё рано. Впереди — ещё одно вмешательство, на этот раз на задней части шеи. А после завершения всего курса лечения мужчину ждёт косметическая коррекция: врачи хотят не только вернуть ему здоровье, но и достойный внешний вид.

Эта история — напоминание о том, что даже в самых непростых условиях украинские врачи делают то, что, казалось бы, возможно лишь в ведущих мировых клиниках.