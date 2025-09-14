Больше всего страдают пожилые люди: почему клиенты "Ощадбанка" остаются без карт
Клиенты "Ощадбанка" жалуются, что не могут подключить свои карточные счета для получения выплат по программе "Е-відновлення", если у них нет ИНН.
На портале Минфина один из пользователей отметил, что эта проблема носит массовый характер и касается именно клиентов банка без ИНН.
"Зачастую это пожилые люди с простыми кнопочными телефонами. Если же есть смартфон, проблем с открытием карты Моно не возникает. Выходит, что самое уязвимое население не может получить компенсацию из-за нежелания кого-то решать эту проблему", – рассказал клиент.
По словам клиента, в отделении банка, к сожалению, не смогли оказать помощь.
"Особенно грустно, что старики не могут самостоятельно решить этот вопрос", – подытожил он.
