'Будут хорошие новости' - Трамп о переговорах по урегулированию войны в Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по его личному обращению глава России Владимир Путин якобы согласился временно остановить удары по энергетической инфраструктуре Украины сроком на одну неделю. Также американский лидер намекнул на возможные положительные сдвиги в вопросе прекращения войны в Украине.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме. По словам президента США, у него действительно был телефонный разговор с Путиным. Трамп отметил, что Россия, как и Соединенные Штаты, сейчас переживает период сильных морозов, однако подчеркнул, что погодные условия в Украине значительно строже.

Читайте также: Трамп провел разговор с Путиным и Зеленским: о чем говорили

Говоря о содержании разговора, Трамп отметил, что обратился к российскому лидеру с просьбой на время воздержаться от ракетных атак по Киеву и другим украинским городам. По его словам, Путин согласился на такую паузу.

"Я попросил его прекратить обстрелы хотя бы на неделю, не запускать ракеты по Киеву или любому другому городу, и он согласился. Это уже определенный результат", — заявил Трамп. Несмотря на это, в ночь со 2 на 3 февраля Россия нанесла массированный дроново-ракетный удар по энергетической инфраструктуре городов Украины.

Кроме этого президент США сообщил, что в ближайшее время могут появиться "хорошие новости" относительно возможного урегулирования войны между Украиной и Россией.

"Сейчас проходит много важных процессов. Я считаю, что мы достаточно хорошо продвигаемся по вопросам, связанным с Украиной и Россией. Я впервые об этом говорю, но, возможно, впереди нас ждут положительные новости", — добавил он.

Напомним, Трамп все же получил Нобелевскую премию мира.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!