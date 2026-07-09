Часть украинцев получит доплату к пенсии в августе: кого касается

В августе 2026 ряд категорий граждан Украины получит разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Выплаты предусмотрены для ветеранов войны, лиц с инвалидностью в результате войны, членов семей погибших защитников и других льготных категорий.

Сумма пособия будет составлять от 450 до 3100 гривен. Об этом пишут в Пенсионном фонде Украины.

Кто получит 650 гривен

Единовременная выплата в размере 650 грн назначена:

членам семей погибших или умерших ветеранов войны и защитников Украины;

женам или мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны, если они не заключили повторный брак;

одному из супругов умершего участника войны, который не женился повторно;

одиноким дружинам или мужьям умерших участников боевых действий;

женам или мужчинам жертв нацистских преследований, не вступивших в новый брак.

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Какие еще выплаты предусмотрены

Помощь в размере 450 гривен получат участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, граждане, которых во время Второй мировой войны вывозили на работы, а также отдельные категории детей партизан и подпольщиков.

1000 гривен выплатят участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и некоторым категориям бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей.

Для лиц с инвалидностью в результате войны установлены следующие суммы:

3100 грн - для лиц с инвалидностью I группы;

- для лиц с инвалидностью I группы; 2900 грн - ІІ группы;

- ІІ группы; 2700 грн - ІІІ группы.

Кроме того, 3100 гривен получат граждане, имеющие особые заслуги перед Украиной.

Как будут выплачивать помощь

Большинству пенсионеров средства перечислят автоматически вместе с августовской пенсией.

В то же время, отдельным категориям граждан нужно будет подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично в сервисном центре ПФУ, через ЦНАП, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, воспользовавшись электронной подписью.

В заявлении необходимо указать личные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, реквизиты документа, подтверждающего право на получение пособия, а также банковский счет для зачисления средств.

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