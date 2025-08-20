Часть Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 21 августа

В четверг, 21 августа, на западе и севере Украины ожидаются дожди и грозы, в то время как другие регионы еще сохранят сухую погоду. 22-23 августа территорию страны пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой осадки.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В южных областях будет дождь на Одесщине, тогда как остальные регионы юга почувствуют лишь отдельные локальные дожди.

Температура воздуха 21 августа днем будет +28…+32° в центре, на востоке и юге Украины, на севере будет колебаться от +24 до +28°, в западных областях ожидается +20…+24°, а в Закарпатье до +26°. В Киеве вероятный вечерний дождь, максимальная температура будет около +26°. На следующий день в столице прогнозируют более интенсивные осадки.

