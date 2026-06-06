Что делать, если автоматически не продлили отсрочку: ответ юристов

После изменения в правилах военного учета и мобилизационных процедур, отсрочки от призыва должны продолжаться автоматически после каждого продления военного положения. В то же время, на практике такая автоматическая пролонгация срабатывает не всегда, поэтому гражданам советуют самостоятельно контролировать свой статус через приложение "Резерв+".

Как сообщает " Юристы.UA ", механизм автоматического продления предусмотрен действующими правилами, однако иногда возникают технические или организационные сбои. В условиях военного положения военнообязанные граждане могут быть призваны в Вооруженные силы Украины как в особый период. В то же время, закон предусматривает ряд оснований для законного освобождения от мобилизации — в частности, бронирования или оформленную отсрочку.

После изменений в системе военного учета часть отсрочок начали продолжать без повторного обращения граждан автоматически.

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Когда следует проверять "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, получивший отсрочку из-за состояния здоровья (наличие инвалидности III группы). Она была оформлена до завершения действия мобилизационного периода. Поскольку в Украине военное положение и всеобщая мобилизация регулярно продолжаются, возникает вопрос, нужно ли каждый раз подтверждать отсрочку повторно.

Юрист Владислав Дерий пояснил, что в таких случаях продление должно происходить автоматически каждые три месяца вместе с продлением мобилизации. В то же время, он отметил, что в случае сбоя гражданин может самостоятельно обновить или оформить отсрочку через приложение "Резерв+".

Что следует контролировать гражданам

Специалисты рекомендуют регулярно проверять актуальный статус отсрочки в расширенных данных приложения "Резерв+", поскольку именно там отображается информация о его действии. Если автоматическое продление не произошло, у гражданина есть возможность оперативно подать заявление онлайн и восстановить свой статус без дополнительных осложнений.

Напомним, мы уже писали, что делать забронированному в случае мобилизации.

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