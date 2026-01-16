Что делать, если не хватает одного года стажа до пенсии

Украинцы, которым для назначения пенсии по возрасту не хватает одного года страхового стажа, могут самостоятельно компенсировать этот дефицит, уплачивая добровольные взносы. Такую возможность напомнили в Пенсионном фонде Украины.

В ПФУ отмечают, что довольно распространена ситуация, когда в 64 года человек имеет, например, 14 лет страхового стажа вместо минимально необходимых 15. В то же время это не является безвыходной ситуацией, ведь добрать стаж можно без официального трудоустройства.

Чтобы отнести отсутствующий год, необходимо заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Такая опция доступна гражданам, которым исполнилось 16 лет, не получающим пенсию и зарегистрированным в Реестре застрахованных лиц.

После заключения договора добровольные взносы следует фактически перечислять на счет Пенсионного фонда. Страховой стаж засчитывается за тот месяц, в котором произведен платеж. Уплачивать взносы можно в течение всего недостающего периода, но исключительно до момента официального назначения пенсии.

В Пенсионном фонде обращают внимание, что страховой стаж исчисляется по месяцу, предшествующему представлению заявления на назначение пенсии. Поэтому последний вклад следует внести заранее, чтобы на день достижения 65 лет в системе уже было зафиксировано полные 15 лет стажа.

Для зачисления одного полнолуния страхового стажа сумма взноса должна составлять не менее 22% от минимальной заработной платы. В 2026 году минимальный ежемесячный платеж равняется 1902,34 гривны. Соответственно, один год страхового стажа, уплаченный добровольно в течение года, обойдется гражданину в 22 828,08 гривны.

