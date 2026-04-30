Что ожидает военнообязанного за игнорирование повестки

В мае 2026 года общие правила мобилизации в Украине остаются без изменений, однако отдельные вопросы ответственности и в дальнейшем требуют особого внимания. Прежде всего, это касается игнорирования повесток и невыполнения законных требований территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

OBOZ.UA объяснил, какие санкции могут применяться к нарушителям. В соответствии с действующим законодательством военнообязанные и резервисты в случае невыполнения своих обязанностей могут нести административную или уголовную ответственность.

Одним из механизмов влияния есть временное ограничение права управления транспортным средством по решению суда.

Если гражданин игнорирует требования ТЦК, центр комплектования может обратиться в Национальную полицию по поводу административного задержания для доставки лица. Если это невозможно, официальное требование направляется по почте. В случае невыполнения такого требования в течение десяти дней ТЦК имеет право обратиться в суд с ходатайством о временном лишении права вождения.

В то же время такая санкция не применяется, если вождение является основным источником дохода человека или транспортное средство, необходимое для ухода за лицом с инвалидностью.

Юристы также отмечают: требование ТЦК и повестка – это разные юридические документы. Требование может считаться врученным автоматически после отправки заказным письмом, тогда как для повестки предусмотрен отдельный порядок вручения.

За игнорирование повестки предусмотрены как административные штрафы, так и уголовная ответственность. За нарушение правил военного учета штраф составляет от 3400 до 5100 гривен. Если нарушение повторно или совершено в особый период, сумма возрастает до 17 000-25 500 гривен.

В более серьезных случаях возможно и уголовное наказание — ограничение свободы до трех лет или лишение свободы сроком до пяти лет. Каждый случай рассматривается отдельно с учетом всех обстоятельств.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Отдельно стоит отметить, что в 2025 году был принят закон, позволяющий уплатить штраф со скидкой. Если военнообязанный добровольно обращается в соответствующие органы и вносит оплату в течение десяти дней, сумма штрафа уменьшается на 50%. Таким образом, минимальный штраф в 17 тысяч гривен может составить 8500 гривен.

Также документ предусматривает закрытие административных дел по нарушениям военного учета для граждан, добровольно вступающих в ряды Вооруженных сил Украины.

Относительно сроков привлечения к ответственности закон устанавливает определенные пределы, однако в ВСУ отмечают: штрафы за нарушение правил военного учета остаются актуальными. Те, кто самостоятельно обратится в ТЦК, могут воспользоваться возможностью уплатить меньшую сумму.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммунальные услуги имеют участники боевых действий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!