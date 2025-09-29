Дефицит на рынке: в Украине стремительно взлетела цена на популярный овощ

На этой неделе аграрии в ключевых регионах поставляют морковь хорошего качества по цене 8–15 грн/кг, что примерно на 24% дороже по сравнению с концом минувшей недели. Активизация торговли стала основным фактором роста стоимости моркови в украинских хозяйствах.

Об этом сообщает EastFruit. Основным фактором удорожания моркови эксперты называют сокращение ее предложения на рынке, что связано с сезонными особенностями.

"Специалисты рынка объясняют ценовой рост резким уменьшением объемов предложения в межсезонье. В частности, большинство хозяйств уже реализовали среднеспелые сорта моркови, тогда как сбор поздних сортов еще не приступили", – говорится в материале.

Читайте также: Цена бьет по карманам: популярный продукт в Украине подорожал до 550 грн

В то же время отмечается, что, несмотря на рост цен, нынешняя стоимость качественной моркови в Украине все еще примерно на 35% ниже, чем в прошлом.

Некоторые изготовители уже заявляют о возможном дальнейшем повышении цен, если сохранится текущий уровень спроса, сообщает EastFruit.

Ранее мы говорили, что цена на картофель в Украине резко изменилась.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!