Денежная помощь для украинцев от UNHCR: кто имеет право на выплату 11 тысяч гривен

С 24 ноября жители города Сумы смогут записаться на получение денежной помощи от УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Каждому члену домохозяйства, отвечающему критериям, выплатят единовременно 10 800 грн (по 3600 грн в месяц за трехмесячный период).

Об этом сообщило представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

Кто может получить помощь

Помощь предназначена исключительно для жителей города Сумы, принадлежащих к одной из следующих категорий:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), которые переместились в пределах Украины не ранее 6 месяцев назад (наличие справки ВПЛ обязательно) и в течение последних 3 месяцев не получали денежную помощь от других международных организаций. Возвращенцы из-за границы — лица, выезжавшие из-за войны, а затем вернувшиеся на прежнее место жительства (необходим документ, подтверждающий факт выезда).

Дополнительные обязательные условия:

Среднемесячный доход на одного члена домохозяйства – не более 5400 грн.

Наличие хотя бы одной из категорий уязвимости:

одинокий родитель/мать с несовершеннолетними детьми + лицо в возрасте 55+;



домохозяйство, которое возглавляет один или несколько человек в возрасте 55+ или с несовершеннолетними детьми;



наличие члена семьи с инвалидностью или тяжелым/хроническим заболеванием (с медицинскими документами).

Как записаться

Регистрация производится исключительно по предварительной записи по телефону пункта сбора данных:

063 182 68 38

Адрес пункта: г. Сумы, ул. Революции Достоинства, 15

Приема за живой очередью не будет.

После вызова и записи вам перезвонят сотрудники пункта и назначат точную дату и время индивидуального визита.

