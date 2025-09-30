Денежное довольствие военнослужащих: что изменится с 1 октября

Во время войны денежное довольствие украинских военнослужащих формируется по особым правилам, где основную часть могут составлять не должностные оклады, а премии и единовременные вознаграждения. С 1 октября 2025 года военные будут получать выплаты согласно приказу Министерства обороны №260.

Об этом пишет Новости. LIVE. Финансовое обеспечение состоит из нескольких частей: ежемесячных основных выплат, среди которых должностные оклады; дополнительных ежемесячных надбавок и доплат; а также единовременных поощрений и материальной поддержки. Минимальный уровень зарплаты в армии составит около 20 тысяч гривен.

Согласно постановлению №168 предусмотрены и дополнительные вознаграждения: 30 тысяч гривен за выполнение боевых или специальных задач по приказу; 50 тысяч гривен для работающих в штабах и органах военного управления; 100 тысяч гривен для участников боевых действий и обороны в условиях военной агрессии. Кроме того, за каждые 30 дней участия в выполнении боевых задач военным будут выплачиваться единовременное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен.

Отдельно начисляются премии, которые должны составлять не менее 10% должностного оклада и выплачиваются ежемесячно. Их размер напрямую зависит от дисциплины и качества исполнения служебных обязанностей. Нарушения могут уменьшить премиальную часть: выговор — на 10%, строгий выговор — на 20%, два выговора — на 40%, три выговора — на 50%.

