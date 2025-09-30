Грошове забезпечення військовослужбовців: що зміниться з 1 жовтня

Під час війни грошове забезпечення українських військовослужбовців формується за особливими правилами, де основну частину можуть становити не посадові оклади, а премії та одноразові винагороди. Від 1 жовтня 2025 року військові отримуватимуть виплати згідно з наказом Міністерства оборони №260.

Фінансове забезпечення складається з кількох частин: щомісячних основних виплат, серед яких посадові оклади; додаткових щомісячних надбавок і доплат; а також одноразових заохочень і матеріальної підтримки. Мінімальний рівень зарплати у війську становитиме близько 20 тисяч гривень.

Згідно з постановою №168, передбачені й додаткові винагороди: 30 тисяч гривень за виконання бойових або спеціальних завдань за наказом; 50 тисяч гривень для тих, хто працює у штабах і органах військового управління; 100 тисяч гривень для учасників бойових дій та оборони країни в умовах воєнної агресії. Крім того, за кожні 30 днів участі у виконанні бойових завдань військовим виплачуватимуть одноразову винагороду в розмірі 70 тисяч гривень.

Окремо нараховуються премії, які мають становити не менше 10% від посадового окладу й виплачуються щомісяця. Їхній розмір напряму залежить від дисципліни та якості виконання службових обов’язків. Порушення можуть зменшити преміальну частину: догана — на 10%, сувора догана — на 20%, дві догани — на 40%, три догани — на 50%.

