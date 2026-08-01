Для настоящих гурманов: рецепт абрикосового варенья с лавандой на зиму

Если хочется приготовить необычное абрикосовое варенье, следует добавить к нему только один ингредиент – лаванду. Достаточно половины веточки на пол-литровую банку, чтобы десерт приобрел изысканный аромат, но не потерял естественный вкус фруктов.

Варенье готовится быстро – примерно 20–25 минут. Об этом пишет Shuba.

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Ингредиенты

Для четырех пол-литровых банок понадобятся:

абрикосы без косточек – 1,2 кг;

сахар – 1 кг;

лимон – 1 шт.;

лаванда - 2 веточки.

Способ приготовления

Для этого рецепта выбирайте спелые, но плотные абрикосы, хорошо держащие форму после варки. Плоды вымойте, обсушите, удалите косточки и отвесьте 1,2 кг мякоти. Лимон также тщательно вымойте. В большой кастрюле выложите абрикосы пластами, пересыпая их сахаром. Верхним должен быть слой фруктов. Выжмите на них сок одного лимона, накройте кастрюлю крышкой и поставьте в холодильник примерно на 10 часов, чтобы абрикосы пустили сок. Пока настаиваются фрукты, простерилизуйте банки и крышки. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и, осторожно помешивая, дождитесь полного растворения сахара. Затем увеличьте нагрев до среднего и варите варенье еще около 15 минут, периодически снимая пену. Готовность проверьте простым способом: капни немного сиропа на холодную тарелку, подождите несколько секунд и проведите по нему пальцем. Если поверхность сморщивается и не растекается, варенье готово. Если нет – проварите еще 5 минут и повторите проверку. Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки. В каждую прибавьте по половине веточки лаванды, после чего герметично закатайте крышками. Во время хранения десерт насытится тонким цветочным ароматом, прекрасно сочетающимся со сладкими абрикосами.

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