Для пенсионеров и людей с инвалидностью действуют скидки на мобильную связь: подробности

Мобильные операторы в Украине предлагают специальные тарифные планы с пониженной абонентской платой для людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью. Воспользоваться такими предложениями могут абоненты от 55–60 лет в зависимости от условий конкретного оператора.

Самые выгодные мобильные тарифы для пенсионеров Специальные пакеты услуг с доступной стоимостью доступны у трех крупнейших операторов страны Lifecell, Vodafone и Киевстар. У каждого из них есть собственные условия подключения и набор услуг. Об этом пишет 24 tv.ua.

lifecell

Оператор предлагает тариф "Забота", который могут подключить граждане Украины от 55 лет. Стоимость пользования составляет 190 гривен в месяц, а акционная цена гарантирована до 31 декабря 2027 года.

Vodafone

Для клиентов от 55 лет действует специальное предложение POVAGA. Чтобы воспользоваться тарифом, необходимо перенести свой номер в сеть Vodafone. После этого абонплата будет составлять 200 гривен в месяц. Акционные условия действуют до конца июля.

Киевстар

Оператор предлагает тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который доступен для людей в возрасте от 60 лет, а также для лиц с инвалидностью. Ежемесячная стоимость пользования составляет 220 гривен.

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Почему дорожает мобильная связь

Несмотря на постепенное повышение стоимости услуг, украинские тарифы по-прежнему остаются одними из самых доступных в Европе. В начале 2026 года средняя цена пакета с 20–40 ГБ мобильного интернета составляла около 7–8,5 евро в месяц. Для сравнения, в Германии аналогичные тарифы стоят 30–40 евро, во Франции – около 20 евро, а в Польше – 10–12 евро.

Эксперты объясняют удорожание ростом расходов операторов. Значительные средства направляются на обеспечение энергонезависимости сетей, закупку генераторов и аккумуляторов, восстановление базовых станций и оптоволоконной инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Кроме того, на ценообразование влияют общие экономические факторы: повышение стоимости электроэнергии, удорожание импортного телекоммуникационного оборудования и увеличение затрат на оплату труда технических специалистов. Именно эти факторы заставляют операторов постепенно просматривать стоимость своих тарифных планов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора.

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