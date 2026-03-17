До 3 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на три дня

После почти летнего тепла, которое наблюдалось на прошлой неделе, погода в Украине возвращается в более типичные для марта условия. Температурный режим становится нестабильным: ночью снова возможны небольшие морозы, а днем разные регионы будут прогреваться неравномерно.

Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. По ее словам, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться заметный температурный контраст: если в одних областях воздух днем будет прогреваться лишь до +2°C, то в других температура может подниматься до +13°C. Ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля, однако пока это не считается заморозками, ведь активная вегетация еще не началась.

Небольшое похолодание связано с поступлением прохладного воздуха с востока и северо-востока. В то же время из-за влияния области повышенного атмосферного давления погода в большинстве регионов будет оставаться сухой. Лишь местами возможны кратковременные осадки: 17 марта дожди прогнозируются на востоке, юго-востоке, а также в Карпатах и Закарпатье. На следующий день, 18 марта, на Левобережье кое-где возможны небольшие дожди, а ночью — с мокрым снегом.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +4 до -3°C в зависимости от облачности. Днем будет тепло на западе и юго-западе, где показатели могут достигать +13°C. В северо-восточных же областях ожидается прохладнее — около +2…+7°C. В среднем по стране дневная температура будет держаться в пределах +4…+11°C.

19 марта погода будет оставаться прохладной – примерно +5…+10°C в большинстве регионов. В дальнейшем, начиная с 20 марта, существенных изменений не прогнозируют: в части областей возможны небольшие дожди, иногда с мокрым снегом в ночные часы, но в целом осадков будет немного.

В конце недели температура днем несколько повысится до +6…+12°C в большинстве областей, тогда как ночные показатели останутся почти без изменений — от небольшого плюса до слабого минуса.

Синоптики подчеркивают, что такая погода вполне нормальна для марта. Аномально теплые дни прошлой недели, напротив, превышали климатическую норму, а иногда даже фиксировались температурные рекорды.

Что касается ветра, то он будет преимущественно умеренным - 5-10 м/с, иногда будет усиливаться до 7-12 м/с, но без опасных порывов. В целом погодные условия будут оставаться стабильными: влияние антициклона обусловит небольшое количество осадков, больше прояснений и постепенное, но не резкое потепление ближе к выходным.

Напомним, на Украину надвигается очередная волна похолодания.

