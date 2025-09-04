Доллары или гривна: советы эксперта для сохранения сбережений до конца года

В условиях инфляции и колебаний валютного курса украинцы все чаще задумываются о сохранении своих сбережений. Экономисты уверяют, что паниковать из-за колебаний доллара не стоит и советуют рассматривать более выгодные способы инвестирования.

Об этом говорится в материале ТСН. В частности, экономист Александр Савченко прокомментировал, чего следует ожидать от курса доллара в ближайший период.

Эксперт отмечает, что до конца года курс гривны, по всей вероятности, будет оставаться около 41–42 грн за доллар. Это связано с тем, что дефицит бюджета Украины на 2025 год полностью покрывается финансовой поддержкой западных партнеров.

По словам Савченко, нынешний курс больше не зависит от внутренних экономических показателей, а от объемов международного финансирования. Однако ситуация может измениться при значительных прорывах на фронте или масштабных ударах по энергетической инфраструктуре.

"Дефицит бюджета в этом году закрыт за счет помощи наших западных партнеров. Теперь курс гривны определяется, прежде всего, тем, сколько финансирования мы получаем, а не экономическими показателями, экспортом-импортом или уровнем инфляции", – пояснил он.

Покупать доллары или нет

На вопрос о целесообразности покупки долларов эксперт Александр Савченко дал неожиданный совет:

"Я бы не советовал покупать доллары", – заявил он.

В то же время он рекомендует украинцам обратить внимание на более выгодные и безопасные способы сохранения средств. Одним из таких есть банковские депозиты, особенно на сроки от 3 до 6 месяцев.

Еще один привлекательный вариант – военные облигации (ОВГЗ). Они не только поддерживают государство, но и имеют низкие риски. Доходы от таких облигаций не облагаются налогом, а проценты почти полностью компенсируют продуктовую инфляцию и даже перекрывают общую.

