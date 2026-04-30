Экономика

Доплаты в размере 800 гривен: кто из пенсионеров имеет на них право

Цихоцкая Мария

Дополнительные начисления предусмотрены для граждан, имеющих страховой стаж более минимально необходимый для выхода на пенсию

Украинское законодательство предусматривает для пенсионеров дополнительные ежемесячные выплаты за наличие продолжительного трудового стажа. Размер таких надбавок зависит от количества "лишних" лет работы и в отдельных случаях может достигать почти 800 гривен.

Об этом сообщает ПФУ. Дополнительные начисления предусмотрены для граждан, имеющих страховой стаж более минимально необходимый для выхода на пенсию. Именно эти "избыточные" годы и формируют надбавку – чем их больше, тем выше будет сумма доплаты.

В 2026 году минимальные требования к страховому стажу для выхода на пенсию составляют:

  • 33 года - для выхода в 60 лет
  • 23 года - для выхода в 63 года
  • 15 лет - для выхода в 65 лет

Все превышающее эти показатели считается дополнительным стажем и подлежит доплате.

Также учитывается дата назначения пенсии. Если она оформлена до октября 2011 года, "лишним" стажем считается:

  • более 25 лет - для мужчин
  • более 20 лет - для женщин

Как рассчитывается доплата

На каждый дополнительный год страхового стажа пенсия увеличивается примерно на 1%. В то же время существует ограничение: надбавка не может превышать 1% прожиточного минимума, установленного на соответствующий год.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2595 грн. Соответственно, за один лишний год стажа пенсионеру начисляется около 25,95 грн доплаты.

Например, если у человека около 30 лет стажа сверх нормы, ежемесячная надбавка может составлять примерно 800 гривен. Если пенсионер продолжает работать, перерасчет с полным учетом стажа производится только после увольнения. В то же время, право на доплаты за дополнительные годы стажа сохраняется и постепенно может увеличиваться.

Узнать, имеет ли человек право на прибавку за стаж, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины.

