Доплаты в размере 800 гривен: кто из пенсионеров имеет на них право

Украинское законодательство предусматривает для пенсионеров дополнительные ежемесячные выплаты за наличие продолжительного трудового стажа. Размер таких надбавок зависит от количества "лишних" лет работы и в отдельных случаях может достигать почти 800 гривен.

Об этом сообщает ПФУ. Дополнительные начисления предусмотрены для граждан, имеющих страховой стаж более минимально необходимый для выхода на пенсию. Именно эти "избыточные" годы и формируют надбавку – чем их больше, тем выше будет сумма доплаты.

В 2026 году минимальные требования к страховому стажу для выхода на пенсию составляют:

33 года - для выхода в 60 лет

23 года - для выхода в 63 года

15 лет - для выхода в 65 лет

Все превышающее эти показатели считается дополнительным стажем и подлежит доплате.

Также учитывается дата назначения пенсии. Если она оформлена до октября 2011 года, "лишним" стажем считается:

более 25 лет - для мужчин

более 20 лет - для женщин

Как рассчитывается доплата

На каждый дополнительный год страхового стажа пенсия увеличивается примерно на 1%. В то же время существует ограничение: надбавка не может превышать 1% прожиточного минимума, установленного на соответствующий год.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2595 грн. Соответственно, за один лишний год стажа пенсионеру начисляется около 25,95 грн доплаты.

Например, если у человека около 30 лет стажа сверх нормы, ежемесячная надбавка может составлять примерно 800 гривен. Если пенсионер продолжает работать, перерасчет с полным учетом стажа производится только после увольнения. В то же время, право на доплаты за дополнительные годы стажа сохраняется и постепенно может увеличиваться.

Узнать, имеет ли человек право на прибавку за стаж, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины.

