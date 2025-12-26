Дорого, но некачественно: назван роскошный кроссовер, не соответствующий цене

Если речь заходит о покупке роскошного внедорожника, это означает немалые затраты. Именно поэтому перед выбором следует внимательно взвесить все за и против и выяснить, какие модели действительно соответствуют ожиданиям. Эксперты Consumer Reports предостерегают: от SUV Alfa Romeo Tonale модельного года 2026 года лучше держаться в стороне.

В Consumer Reports отмечают, что провели детальное исследование, в рамках которого Tonale был признан одним из самых удачных вариантов в своем классе. Оценка базировалась на комплексных дорожных тестах в реальных условиях, а также данных внутренних опросов, которые позволили проанализировать уровень надежности, комфорта и общей производительности автомобиля. Об этом сообщает SlashGear.

По выводам специалистов, у Tonale наблюдается неравномерная подача мощности, что негативно влияет на плавность хода. Хотя автомобиль может похвастаться довольно быстрым разгоном, это по сути является одной из немногих его сильных сторон с точки зрения динамики.

Кроме того, эксперты обратили внимание на повышенный уровень шума в салоне и не слишком премиальные отделочные материалы — в частности, избыток пластика, который не соответствует ожиданиям от авто этого сегмента. Отдельные замечания вызвала и мультимедийная система: сенсорный интерфейс оказался неинтуитивным и затруднял навигацию и другие функции.

Тем, кто ищет более удачную альтернативу в классе компактных премиальных SUV, Consumer Reports советует обратить внимание на BMW X1. Эта модель получила значительно более высокие оценки и считается одним из лучших вариантов для тех, кто впервые выбирает внедорожник.

В издании подчеркивают, что BMW X1 отличается отличной управляемостью, лучшей топливной экономичностью и более качественным интерьером. Хотя подвеска автомобиля несколько жесткая, салон выигрывает за счет продуманного дизайна и комфортных сидений, что заметно повышает уровень ежедневного использования по сравнению с Alfa Romeo Tonale.

