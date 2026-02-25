Дожди и снег: синоптики рассказали, какими будут первые дни весны в Украине

Последние дни февраля 2026 и начало марта в Украине пройдут под знаком нестабильной, но постепенно более теплой погоды. С 23 по 25 февраля в страну будут активно поступать более теплые и более влажные воздушные массы. В большинстве регионов будет неустойчивая погода с периодическими осадками — преимущественно мокрый снег и дождь. Интенсивность осадков будет колебаться от слабой до умеренной.

Синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, как именно будут меняться погодные условия на границе зимы и весны. Температура воздуха как днем, так и ночью будет держаться от -4° до +3°. В Закарпатье и в южных областях днем столбики термометров будут подниматься до +2°…+8°. Преобладает облачность, а на дорогах большинства регионов (за исключением юга и юго-востока) будет сохраняться гололедица.

С 26 февраля в юго-восточных областях возможны дожди и мокрый снег, но на остальной территории страны осадки прекратятся или станут совсем незначительными. В то же время температура несколько снизится. В ночь на 26 февраля в большинстве областей ожидаются морозы от -2° до -8°, а в Карпатах - до -12°. Днем воздух прогреется от -4° до +1°. На юге и востоке будет теплее — около 0° как днем, так и ночью, а в Крыму местами температура составит +6°.

27-28 февраля погода станет сухой и преимущественно солнечной, без существенных осадков. Ночью еще сохранятся морозы преимущественно от -1° до -8°, а днем появляются прояснения, температура будет колебаться от -3° до +3°. На крайнем западе страны, а 28 февраля также в южных областях, установится более теплая погода — от +2° до +8°, а в Закарпатье возможно потепление до +12°. Таким образом, февраль завершится преимущественно ясными днями, хотя ночные заморозки еще ощущаются.

В начале марта, в первые два-три дня погоду будет определять антициклон. Ожидается сухая погода с прояснениями, без существенных осадков. Морозы будут постепенно ослабевать, но ночью еще возможны отрицательные значения. В общем, первые дни весны по своим характеристикам будут очень похожи на конец февраля — будет преобладать солнечная погода, осадки станут минимальными, а температура начнет приближаться к настоящим весенним показателям.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

