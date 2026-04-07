Дроны атаковали Ленинградскую область России: поврежден порт Усть-Луга (фото, видео)

В России сообщили об очередной атаке беспилотников на Ленинградскую область. По официальным заявлениям, силы ПВО якобы уничтожили около 20 воздушных целей, однако под удар снова попал порт Усть-Луга, который уже не первый раз становится объектом атак — предварительный удар фиксировали 25 марта.

Как сообщают OSINT-источники со ссылкой на заявление губернатора Александр Дрозденко, беспилотники начали появляться в небе примерно в 4 утра. После этого, по его словам, активизировалась противовоздушная оборона, которая якобы сбивала дроны один за другим.

Из-за воздушной тревоги временно ограничили работу аэропортов, в частности, Пулково в Санкт-Петербурге и Храброво в Калининградской области. В результате часть рейсов задержали, а некоторые отменили.

Около 5 утра, по имеющейся информации, начались взрывы на территории порта Усть-Луга. Официальные данные о масштабах повреждений пока не обнародованы.

