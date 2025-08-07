Дроны атаковали НПЗ и воинскую часть в Краснодарском крае России: бушуют пожары (фото, видео)

В Краснодарском крае России произошел масштабный пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, вызванный атакой беспилотников. Согласно официальной информации, возгорание возникло из-за падения обломков дронов на территорию предприятия.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы Astra и Baza, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Оперативный штаб Краснодарского края и Минобороны РФ в Telegram. Огнем была охвачена технологическая установка для совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили четвертый, повышенный ранг сложности. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. По данным Оперативного штаба, пожар удалось ликвидировать в 8:21 утра.

Кроме НПЗ беспилотники также атаковали город Славянск-на-Кубани, где, по словам губернатора, пострадал один человек. Местные жители рассказали журналистам Astra, что там загорелась военная часть после попадания дронов.

Сообщается также, что средства ПВО России отражали атаку в районе Новороссийска. В городе расположены важные объекты нефтетранспортной инфраструктуры – мазутный терминал и терминал компании "Транснефть". Кроме того, обломки дронов повредили контактную сеть на железной дороге, что повлекло задержку поездов в регионе.

Минобороны РФ заявило, что в течение ночи якобы были уничтожены или перехвачены 82 украинских беспилотника. По их данным, 10 дронов сбиты в Ростовской области, 9 – в Краснодарском крае, еще десятки – над Волгоградской, Белгородской, Курскской, Орловской областями, а также над акваториями Черного, Азовского морей и оккупированного Крыма.

Впрочем, как обычно, в заявлении Минобороны РФ речь не идет о реальных масштабах атаки и фактических последствиях для объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 25 июля несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. Взрывы раздались в Ростовской области, Ставропольском крае, Северной Осетии и других частях Северокавказского федерального округа.

