Дроны атаковали российский Волгоград: горит НПЗ и распределительный центр Wildberries (фото, видео)

В ночь на 31 июля беспилотники атаковали Волгоград. По сообщениям российских источников, под удар попали распределительный центр компании Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", входящий в число крупнейших НПЗ России.

Об этом сообщают губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров, Exilenova+, другие Telegram-каналы, пресс-служба российской Wildberries. Губернатор Волгоградской области подтвердил атаку беспилотников и сообщил, что в результате попаданий возникли пожары.

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По словам Бочарова, возгорание произошло на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также в складских помещениях Дзержинского района.

Впоследствии прессслужба Wildberries официально подтвердила, что логистический центр компании подвергся атаке. В результате удара на территории объекта возник пожар, который ликвидируют пожарно-спасательные подразделения.

На момент публикации информации о возможных пострадавших или масштабах повреждений не поступало. В то же время, российские паблики публиковали фото и видео, на которых, как утверждается, зафиксированы пожары на территории атакованных объектов.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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