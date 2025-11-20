Дроны атаковали российскую Рязань: загорелся пожар на НПЗ (фото, видео)

Российские Telegram-каналы сообщают об очередном поражении беспилотниками нефтеперерабатывающего завода в Рязани. Минобороны РФ заявило, что за ночь якобы сбило 65 дронов.

Как пишет паблик Astra, местные жители рассказывают о новой атаке на Рязанский НПЗ. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что на одном из предприятий возник пожар после ночной работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

По его словам, сбитый беспилотник упал в нескольких районах Рязани, и в течение дня там будут производиться работы по очистке территории от обломков.

Министерство обороны России утром 20 ноября заявило, что за ночь якобы уничтожило 65 украинских дронов над семью областями РФ и оккупированным Крымом. В ведомстве утверждают, что 16 беспилотников были сбиты в Рязанской области. Больше всего ударов, по их версии, пришлось на Воронежскую область — 18 дронов, еще 14 были направлены на Белгородскую. Также в списке фигурируют Тульская, Брянская, Липецка и Тамбовская области.

