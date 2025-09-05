Дроны атаковали русский Рязань: есть попадание в НПЗ, загорелся пожар (фото, видео)

В ночь на 5 сентября в соцсетях появились сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в российской Рязани. Сообщается, что ее причина - атака беспилотников.

Об инциденте писали местные паблики и издания Astra. Очевидцы распространили фото и видео с места происшествия, где виден масштабный пожар.

Утром губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что силы ПВО вроде бы сбили восемь дронов над регионом. По его словам, обломки одного из беспилотников упали на территорию промышленного предприятия и сейчас там ликвидируют последствия.

Напомним, дроны атаковали НПЗ и воинскую часть в Краснодарском крае России.

