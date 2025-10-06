Дроны атаковали временно оккупированный Крым: взрывы раздавались в Евпатории, в Феодосии загорелся пожар на нефтебазе (фото, видео)

В ночь на 6 октября в разных районах оккупированного Крыма раздались серии взрывов. Сначала появилась информация об атаке беспилотников на аэродром "Саки"

Впоследствии пользователи соцсетей начали сообщать о мощных взрывах в Симферопольском районе и включении сирен в военных частях Севастополя. Позднее сообщения о взрывах поступили также из Евпатории, Феодосии и вблизи аэродрома Кача. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Около двух часов ночи местные паблики заявили о вероятном попадании по нефтебазе в Феодосии.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!