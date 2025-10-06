Дрони атакували тимчасово окупований Крим: вибухи лунали у Євпаторії, у Феодосії зайнялась пожежа на нафтобазі (фото, відео)

У ніч на 6 жовтня в різних районах окупованого Криму пролунали серії вибухів. Спочатку з’явилася інформація про атаку безпілотників на аеродром "Саки"

Згодом користувачі соцмереж почали повідомляти про потужні вибухи у Сімферопольському районі та про ввімкнення сирен у військових частинах Севастополя. Пізніше повідомлення про вибухи надійшли також із Євпаторії, Феодосії та поблизу аеродрому "Кача". Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

Близько другої години ночі місцеві пабліки заявили про ймовірне влучання по нафтобазі у Феодосії.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!